EL : Pogba envoie Manchester United au paradis

Quelques instants après l’élimination de Tottenham, Villarreal, l’Ajax, le Slavia Prague et Manchester United ont complété le tableau des quarts de finale de l’Europa League.

Malmené par l’AC Milan, avec le 1-1 de l’aller à Old Trafford, Manchester United a finalement réussi à renverser la vapeur à San Siro (1-0). Grâce à un but de Pogba (49e), MU valide effectivement son ticket pour les quarts.

Comme Villarreal et l’Ajax qui ont encore une fois dominé le Dynamo Kiev pour les Espagnols (2-0 / doublé de Moreno à la 13e et 36e) et le BSC Young Boys pour les Néerlandais (2-0 / buts de Neres à la 21e et Tadic à la 49e sur penalty). Et dans la dernière rencontre de ces huitièmes, le Slavia Prague a créé une petite suprise en battant, et en éliminant donc, des Glasgow Rangers réduits à neuf (2-0).