EL ‍: OM, Rennes, Toulouse, Lens... Les clubs qualifiés pour la phase finale

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Les qualifiés pour la phase finale de l'Europa League :

Clubs directement qualifiés pour les 8es de finale de l’Europa League (premiers de groupes de la C3) : Atalanta Bergame (ITA), Liverpool (ANG), Bayer Leverkusen (ALL), Villarreal (ESP), Slavia Prague (RTC), West Ham ou Fribourg, OM ou Brighton.

Clubs qualifiés pour les barrages de l’Europa League (deuxièmes de groupes de la C3 et adversaires potentiels de Lens sauf Toulouse et Rennes) : Toulouse FC (FRA), Stade Rennais (FRA), AS Rome (ITA), Qarabag FK (AZE), Sporting (POR), West Ham ou Fribourg, OM ou Brighton.

Clubs reversés de la Ligue des Champions (adversaires potentiels des deuxièmes de groupes de C3 comme Toulouse ou Rennes) : Galatasaray (TUR), RC Lens (FRA), Braga (POR), Benfica (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (P-B), Shakthar Donetsk (UKR), AC Milan (ITA).