EL : L’incroyable qualification du Milan AC

Dans : Europa League.

Au terme d’un match fou sur le terrain de Rio Ave, le Milan AC a validé son billet pour les poules.

Le club lombard était mené à quelques secondes de la fin du match, mais Calhanoglu a égalisé sur pénalty pour aller chercher le 2-2 à la 122e minute. Conséquence : séances de tirs au but interminable, avec tout d’abord 7 tentatives réussies de chaque côté, puis un effet miroir étonnant avec des ratés et des réussites en succession, les deux gardiens manquant leur tentative. Les tireurs ont ensuite terminé leur tour, et un deuxième round a permis au Milan AC de passer, grâce à un pénalty marqué par Kjaer, après cinq échecs successifs. Une folle soirée à Vila Do Conde, qui fait le bonheur du Milan AC.