EL : L'Atlético Madrid et Griezmann trop efficaces pour l'OM !

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM.

L'Atlético Madrid a donné une dure leçon de réalisme à l'Olympique de Marseille (0-3) et a logiquement remporté l'Europa League grâce notamment à un doublé d'Antoine Griezmann.

Déjà en feu avant le coup d'envoi, les supporters de l'OM n'allaient pas tarder à monter d'un ton puisque les joueurs phocéens entamaient la rencontre pied au plancher, Germain ratant même une énorme occasion dès la 3e minute. Dominateur, l'Olympique de Marseille malmenait l'Atlético, mais sur une grossière erreur de Zambo Anguissa, suite à une relance risquée de Mandanda, Griezmann ne ratait pas son duel avec le portier de l'OM et ouvrait le score contre le cours du jeu (0-1, 21e). Marseille se remettait dans le sens de la marche, mais un deuxième coup dur survenait avec la sortie sur blessure de Payet, l'international en larmes étant obligé de quitter ses coéquipiers (31e).

A la pause, tout semblait encore possible pour l'Olympique de Marseille, mais hélas cela n'allait pas durer longtemps. Bien servi par Koke, Griezmann, encore lui, se jouait d'Amavi et doublait la mise d'un tir piqué (0-2, 49e). Cette fois l'OM prenait un coup sur la tête et l'Atlético Madrid n'était pas loin de tuer rapidement et définitivement le suspense, la reprise de Godin sur un corner frôlant la lucarne de Mandanda (52e). Les Espagnols géraient tranquillement la suite, même si Mitroglou faisait passer un frisson dans le dos des fans madrilènes en trouvant le poteau d'Oblak (81e). Mais ce Madrid-là était trop solide pour l'Olympique de Marseille, et dans les ultimes secondes Gabi triplait la mise, après une action limpide (0-3, 89e). L'OM n'a pas vraiment de regrets à avoir.