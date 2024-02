EL ‍: Impuissant, Lens s'en sort bien contre Fribourg

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Barrage aller d'Europa League

Lens - Fribourg : 0-0

Dans un match plutôt dominé par Fribourg ce jeudi à Bollaert, Lens a concédé un match nul qui ne fait pas ses affaires en barrage aller d'Europa League (0-0).

Reversé de la Ligue des Champions après avoir terminé troisième de son groupe, Lens espère faire un beau parcours en Europa League mais pour cela, il faudra déjà passer le barrage. Et ce ne sera pas une simple affaire après le match nul contre Fribourg ce jeudi lors de la manche aller (0-0). Confronté à une belle équipe allemande, les Sang et Or pensaient avoir fait le plus dur à quelques minutes de la fin mais le but inscrit par Haïdara a finalement été refusé pour un hors-jeu. Le plus dur est toujours à faire pour Lens, qui se déplacera en Allemange jeudi prochain pour le match retour.