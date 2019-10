EL : ASSE, Rennes, Pierre Ménès et le suicide des clubs français

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, ASSE, Rennes.

Chaque jeudi soir permet malheureusement de démontrer que les clubs français sont, pour être gentil, en grande difficulté en Europa League. Rennes s’est incliné à domicile face à Cluj dans un match au scénario fou puisque les Bretons étaient à neuf au bout de 47 minutes, tandis que l’ASSE n’a pas réussi à battre la formation ukrainienne d’Oleksandria (1-1), malgré l’ouverture du score et un Chaudron à fond derrière son équipe. De quoi désespérer Pierre Ménès, pour qui les clubs français ne ratent jamais une occasion de décevoir, même si tout n’est pas fini sur le plan comptable.

« Après la boulette d’Anthony Lopes mercredi soir à Lisbonne, les clubs français ont eu le chic pour se tirer une balle dans le pied lors cette semaine européenne. Saint-Etienne a ouvert le bal à 19h face à une équipe d’Oleksandria dont on savait seulement qu’elle avait terminé troisième du dernier championnat ukrainien (...) Après la victoire dans le derby et le hold-up à Bordeaux, Sainté ne réussit donc pas la passe de trois et s’il y a eu du mieux dans le jeu, surtout en seconde période, on sent l’équipe stéphanoise pas encore suffisamment en confiance pour pouvoir se libérer totalement et prendre plus de risques (..) Au niveau comptable, avec respectivement deux points et un point au compteur après trois matchs, Sainté et Rennes sont évidemment mal embarqués. Mais étonnamment, le classement très serré dans les deux groupes laissent les deux clubs français encore en vie et avec l’espoir de pouvoir accrocher la qualification. Encore faudrait-il arrêter de s’autodétruire et passer la vitesse supérieure… », a expliqué sur son blog, qui sait que le Stade Rennais avait par exemple pu arracher une qualification pour la phase finale l’année dernière malgré un mauvais départ, mais qu’il faut quand même gagner des matchs pour avancer dans une poule, ce que les clubs français n’ont pas encore fait cette saison.