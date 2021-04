EL : Arsenal et Manchester United dans le dernier carré !

Dans : Europa League.

Ce jeudi soir, Arsenal, Manchester United, l'AS Rome et Villarreal ont validé leurs tickets pour le dernier carré de l'Europa League.

Bousculé par le Slavia Prague la semaine dernière à l'Emirates Stadium (1-1), Arsenal n'a finalement pas tremblé en République Tchèque (4-0). Puisqu'en l'espace de six minutes, les Gunners ont détruit Prague avec des buts de Pepe (18e), Lacazette (21e sur penalty) et Saka (24e). En fin de match, Lacazette a alourdi la marque (77e). Grâce à ce joli succès, l'équipe de Mikel Arteta file donc en demi-finales de la C3. Dans deux semaines, Arsenal retrouvera Unai Emery et son Villarreal, vainqueur du Dinamo Zagreb (2-1 après le 1-0 de l'aller) grâce à des réalisations d'Alcacer (36e) et Moreno (43e).

Sur l'autre partie de tableau, Manchester United a enfoncé le clou en dominant encore Grenade (2-0 après le 2-0 de l'aller), avec notamment un but de Cavani sur une passe de Pogba (6e). Et le dernier qualifié pour les demies est donc l'AS Rome. Une semaine après sa belle victoire à Amsterdam (2-1), le club romain a assuré le coup (1-1) par l'intermédiaire de Dzeko (72e). Le 29 avril prochain, la Roma jouera donc contre les Red Devils pour se disputer une place en finale.