Strasbourg-Brondby en clair, le coup de gueule de Pierre Ménès

Dans : Europa Conference League.

Par Guillaume Conte

Le RC Strasbourg va débuter sa campagne européenne, mais n'aura pas les honneurs de Canal+ pour son barrage d'accession.

Le RC Strasbourg, fort de sa très belle saison dernière, a validé son billet pour les barrages de la Conférence League. Des retrouvailles avec l’Europe qui seront forcément très attendues, même s’il faut tout de même passer les barrages qui débutent ce jeudi contre Brondby. Pour cette rencontre face à la formation danoise, c’est RMC Sport qui a obtenu les droits pour diffuser ce match, qui sera disponible en clair sur les chaines et réseaux de RMC. Un accord trouvé en raison de l’absence de mouvement du côté de Canal+, qui n’a pas souhaité récupérer un match qui n’entre pas encore dans son contrat avec l'UEFA lui permettant de diffuser toutes les Coupes d’Europe de la saison.

Après avoir snobé Nice canal ignore le match de Strasbourg confirmant ainsi son désintérêt absolu du foot français. Voire pire sa rancoeur . Et ça me contrarie de la part d’une chaîne qui a tant œuvré pour notre football — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 19, 2025

Cela avait déjà été le cas avec la double confrontation en tour préliminaire de la Ligue des Champions entre Nice et le Benfica Lisbonne, rendant le match difficilement visible en France même si la « performance » des Aiglons n’a pas aidé. Mais pour le coup, ce désintéressement de Canal+ a eu le don d’agacer Pierre Ménès, ancien de la maison mais aussi grand passionné du Racing et qui trouve ce délaissement injuste. « Après avoir snobé Nice canal ignore le match de Strasbourg confirmant ainsi son désintérêt absolu du foot français. Voire pire sa rancoeur. Et ça me contrarie de la part d’une chaîne qui a tant œuvré pour notre football », a déploré Pierre Ménès, qui estime que Canal+ met en avant sa couverture exceptionnelle des Coupes d’Europe mais pas forcément complète quand il s’agit de soutenir les clubs français en tour préliminaire.