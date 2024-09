ECL ‍: Chelsea vire Cole Palmer de son effectif

Absent des Coupes d’Europe cette saison, Cole Palmer a néanmoins frappé tellement fort en Première League avec Chelsea et en équipe d’Angleterre à l’Euro 2024 qu’il a été nominé parmi les prétendants au Ballon d’Or. Malgré cela, l’attaquant des Blues ne disputera pas de Coupe d’Europe non plus cette saison. Chelsea a fait savoir qu’elle n’avait pas placé l’international anglais dans sa liste des joueurs appelés à disputer la Conférence League.

Non pas en raison de son niveau de jeu, mais du trop grand nombre de joueurs disponibles. Ce sera donc turnover pour les Blues, qui ont aussi décidé de se passer de Wesley Fofana par exemple. Le but est aussi de préserver certains joueurs de déplacements fatigants, alors que la Coupe du monde des clubs aura lieu en juillet 2025 aux Etats-Unis.

🚨🔵 Chelsea confirm squad for next stage of Conference League.



⚠️ Wesley Fofana, Cole Palmer and also Romeo Lavia have been left out.



Decision taken due to load management as Chelsea season could go on until July 2025 with Club’s World Cup too. pic.twitter.com/WmNlx6DynI