Lens-Panathinaïkos à 21h00, sur quelle chaine suivre le match ‍?

Dans : Europa Conference League.

Par Guillaume Conte

Lens reçoit le Panathinaikos ce jeudi pour lancer sa saison en Coupe d'Europe.

Honneur au Nord en Coupe d’Europe. Après Lille et ses tours préliminaires de Ligue des Champions, c’est Lens qui ouvrira le bal en Ligue Conférence ce jeudi soir à l’occasion de la réception du Panathinaïkos. Le club d’Athènes a échoué d’un rien en Ligue Europa, se faisant sortir aux tirs au but par l’Ajax Amsterdam à l’issue d’une séance interminable, où 34 tentatives ont eu lieu ! Ce sera en tout cas plus court pour ce match aller qui aurai lieu à Bollaert, pour le deuxième match de la saison du Racing après sa courte victoire à Angers en ouverture du championnat.

Retour de Paganelli au bord du terrain

Ce match se déroulera donc ce jeudi 22 août à 21h00, et sera disponible sur Canal+ Foot. Un barrage aller qui précédera donc d’une semaine le retour, prévu à Athènes pour le jeudi 29 août. La formation de Will Still poursuivra donc la saison des Coupes d’Europe sur Canal+, avec un match commenté par David Berger et Benoit Cheyrou, et le retour de Laurent Paganelli au bord du terrain pour faire vivre la rencontre.

A noter que le match retour sera aussi diffusé sur la même chaine, Canal+ Foot, disponible sur le bouquet de la chaine cryptée, ou sur Mycanal pour ceux qui ont l’abonnement sport notamment.