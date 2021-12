Conférence League : L’UEFA humiliée

Les phases de poule des Coupes d’Europe se sont terminées cette semaine, et ce sera désormais place aux matchs à élimination directe.

Cette année, une nouvelle compétition a vu le jour. Loin de la dernière tentative, la fameuse Coupe Intertoto, l’UEFA Conférence League regroupe des clubs encore moins bien classés dans leur championnat que ceux qui fréquentent l’Europa League, l’ancienne C3. Cette C4 ne fait clairement pas rêver, surtout chez les principaux championnats européens, étant donné les primes faibles, les adversaires méconnus, le prestige très limité, et la récompense modeste puisqu’elle offre une place en phase de poule d’Europa League pour son vainqueur. Dans une poule très serrée d’Europa League, Leicester a du se contenter au final de la troisième place après sa défaite à Naples, derrière les Italiens et le Spartak Moscou.

Cette troisième place vaut à Jamie Vardy et ses coéquipiers d’être renvoyés en Conférence League. L’entraineur des Foxes a donc été interrogé sur les ambitions de Leicester dans cette compétition où figurent déjà Tottenham, l’AS Roma, le Stade Rennais et désormais l’OM ou le Celtic Glasgow. La réponse de Brendan Rodgers en dit en tout cas long sur le chemin qu’il reste à parcourir pour que cette épreuve soit reconnue.

"I've got to be honest, I don't even know what the competition is.



"I was focused on the Europa League, winning this group, at the very least finishing second."



Brendan Rodgers admits Leicester must defend better as they prepare to enter the #UECL pic.twitter.com/lsKOhQLd9Q