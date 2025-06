L'Angleterre flingue déjà Rayan Cherki

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

La prestation de Rayan Cherki lors du match entre Manchester City et le Wydad AC (2-0) n’a pas convaincu les supporters anglais, qui n’ont pas attendu longtemps avant de critiquer l’ancien de l’OL.

Très actif en ce début de mercato, Manchester City n’a pas hésité à payer 40 millions d’euros pour s’offrir Rayan Cherki. La hype était immense avant les grands débuts de l’ancien de l’OL contre le Wydad AC, après une trêve internationale réussie avec les Bleus et une fin de saison en boulet de canon sous les couleurs de Lyon. Titulaire à son poste préférentiel de meneur de jeu, Rayan Cherki a toutefois vécu une première délicate et à oublier. Trop discret, il n’a pas vraiment tiré son épingle du jeu et il faudra plus que quelques séances d’entraînement avec Pep Guardiola pour assimiler la philosophie du technicien catalan.

𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, 𝗖𝗗𝗠 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗦 𝗢𝗨 𝗣𝗔𝗦… 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗡𝗚𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗣𝗜𝗧𝗜𝗘́ 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗞𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗕𝗨𝗧𝗦 🇫🇷☠️



Ils vont être choqués 🤫 pic.twitter.com/yfORDjFUIY — BeFootball (@_BeFootball) June 18, 2025

Les observateurs anglais, pas vraiment réputés pour leur patience, n'ont en tout cas pas mis longtemps avant de durement critiquer Rayan Cherki à la suite de cette première en Coupe du monde des clubs. « 60 minutes, 0 but/passe décisive, 1 dribble, 10 ballons perdus » souligne notamment le compte @TheHateCentral, rejoint par plusieurs haters du même type. « Cherki quand il ne joue pas contre des équipes comme Dijon et Guingamp », « Rayan Cherki vs Wydad. Is this the guy you all are comparing to Florian Wirtz? » ou encore « Pas de tweets du genre « Cherki est plus talentueux que Mbappé et meilleur que Wirtz » aujourd'hui ? » peut-on lire sur X, où les anglais sont impitoyables avec l’ancien de l’OL pour sa grande première.

Rayan Cherki prend déjà cher

Plus constructif mais pas plus gentil, Walid Acherchour a lui aussi tapé sur l’ancien Lyonnais, à qui il demande davantage pour les matchs à venir. « Des débuts très timides. Ca fait partie de l’apprentissage, on n’a pas vu un grand Rayan Cherki, surtout en première mi-temps où je l’ai trouvé trop facile, il s’est marché dessus avec Foden. Ca va faire partie de son apprentissage à Manchester City. Parfois, il était frustré de ne pas avoir tous les ballons mais il n’est plus à l’OL, il va devoir être patient. Très peu visible, ça a été un Cherki frustrant et je m’attendais à beaucoup mieux » a regretté le consultant de DAZN. Pour sa grande première, Rayan Cherki s’attendait sans doute lui aussi à mieux. Il sera attendu dans la nuit de lundi à mardi face à Al-Ain, si Pep Guardiola lui redonne immédiatement une chance dans le onze de départ.