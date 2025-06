TV ‍: DAZN met le paquet sur le PSG

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

DAZN va diffuser l'ensemble de la Coupe du monde des clubs, et cela va faire beaucoup de matchs. Ceux du PSG seront suivis en particulier en France.

Diffuseur de la Ligue 1 cette saison, même si cela n’ira pas plus loin en raison du fiasco financier de cette opération, DAZN a décidé de déployer ses équipes pour couvrir la Coupe du monde des clubs, dont il est le diffuseur mondial après un énorme deal passé avec la FIFA. La compétition, qui connaitra sa première, sera attendue au tournant sachant qu’elle arrive dans un calendrier déjà surchargé et avec des joueurs, du moins en Europe, qui sont à bout de souffle. Néanmoins, en France, l’intérêt sera tout de même présent en raison de la participation du PSG. DAZN a donc décidé de mettre le club de la capitale en avant en recrutant deux de ses anciens joueurs pour commenter les matchs. Il s’agit de Claude Makelele, qui a terminé sa carrière à Paris, et de Mamadou Sakho, ancien capitaine et taulier de la défense parisienne, principalement avant l’arrivée de QSI.

PSG-Atlético de Madrid pour débuter

« C’est une expérience qui m’a été proposée, j’ai longuement réfléchi. Au final je me lance, ça va être une expérience sympa avec une belle équipe », a fait savoir dans des propos rapportés au Parisien celui qui a évolué à Montpellier récemment, même si ce dernier passage s’est mal terminé. Pour couvrir tous les matchs, DAZN a en tout fait appel à toutes ses équipes pour ce mois de compétition, et les consultants habituels, même si Benoit Cheyrou ne viendra éventuellement aux Etats-Unis que pour la phase finale par exemple. Le PSG lancera la compétition avec un match face à l’Atlético de Madrid, le dimanche 15 juin en soirée.