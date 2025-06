Textor se lâche après la victoire sur le PSG

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

John Textor a forcément savouré comme jamais la victoire de son équipe sur le PSG de son ami et ennemi Nasser Al-Khelaïfi, lors de la Coupe du monde des clubs.

John Textor n’a pas réussi à battre le PSG avec l’Olympique Lyonnais cette saison, mais le propriétaire américain possède plusieurs clubs et donc plusieurs chances. Au Rose Bowl de Pasadena, Botafogo a fait l’exploit de taper le champion d’Europe en titre sur le score de 1-0, et nul doute que le boss de la formation brésilienne a fait savoir à toute la terre sa joie d’être présent pour cet exploit. Toujours aussi dynamique et dithyrambique, John Textor est passé devant toutes les télévisions, cirant même les chaussures de son buteur Igor Jesus. Il a ensuite crié « Victoire, Victoire » en français lors de son passage en zone mixte, avant de dédier la victoire à « tout le Brésil. C’est pour le Brésil, on sait jouer au football au Brésil », a crié, en anglais, le propriétaire de Botafogo.

Le PSG était meilleur pout Textor

"Nós podemos jogar futebol no Brasil"



- John Textor pic.twitter.com/ZI9SMjUKw1 — Italo Santana (@BulletClubIta) June 20, 2025

« Ils avaient probablement la meilleure équipe ce soir, mais nous avions plus de coeur. Nous la voulions plus. Ils viennent de remporter la Ligue des Champions, donc honnêtement on voulait plus cette victoire que eux ne la voulaient, ça voulait dire plus pour nous. Mais on est privilégié de pouvoir les rencontrer dans une telle compétition, et leur montrer que le Brésil sait jouer au football. Ce soir, on a joué comme une équipe de Premier League, avec de la structure, de la discipline, de la force, on aurait dit qu’on était européen ce soir. Ce sont les champions, mais c’est une belle opportunité pour nous », a livré un John Textor bien conscient que le degré de motivation n’était pas forcément le même, mais qui savoure logiquement cette performance.