PSG-Miami en 1/8e, Nasser Al-Khelaïfi va retrouver Messi

Par Guillaume Conte

Vainqueur de sa poule, le PSG affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi en 1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs. Le clin d'oeil ne laisse pas Paris insensible.

Victorieux de Seattle 2-0 ce lundi, le PSG va affronter une autre franchise de MLS en 1/8e de finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche. En effet, les autres résultats de la poule A ont eu lieu cette nuit et ce sont deux matchs nuls qui ont eu lieu, provoquant notamment une nouvelle élimination d’une équipe européenne après l’Atlético de Madrid. C’est le FC Porto qui est passé à la trappe faute d’avoir réussi à battre à Al Ahly avec un étonnant match nul 4-4. Un résultat qui fait les affaires de l’Inter Miami et de Palmeiras, qui ont eux aussi fait match nul, sur le score de 2-2.

Prochain rendez-vous : l’Inter Miami en huitièmes de finale ! 👊



Rencontre à suivre gratuitement sur @DAZN_FR #FIFACWC pic.twitter.com/Mvd2R9QXLz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 24, 2025

Les Brésiliens étaient menés 2-0 mais ils ont inscrit deux buts dans les 10 dernières minutes pour aller chercher la première place et le droit d’affronter Botafogo au tour suivant. Pour l’Inter Miami, ce sera donc le PSG et des retrouvailles forcément très attendues avec Lionel Messi notamment. Une rencontre qui sera loin d’être anodine puisque le prodige argentin n’a eu de cesse de critiquer le PSG depuis qu’il est parti à l’été 2023. Nul doute que, s’il est impossible de critiquer trop fort l’octuple Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi et certains joueurs voudront montrer qu’ils ont tourné cette page avec classe, même si les joueurs de Luis Enrique sont clairement fatigués à la vue de leurs derniers matchs aux Etats-Unis.