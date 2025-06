MdC ‍: Benfica accroché, Flamengo fait danser Tunis

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

La suite de la Coupe du monde des clubs avait lieu cette nuit, et dans un match animé, le Benfica Lisbonne a fait 2-2 avec Boca Juniors. Les retrouvailles entre Angel Di Maria et Edinson Cavani ont tenu leurs promesses, puisque le club de Buenos Aires menait 2-0 avant d’être réduit à 10 et de voir Di Maria réduire le score sur pénalty. Egalement à 10 après le rouge de Belotti, Benfica a égalisé par Otamendi pour un 2-2 explosif. Dans l’autre match de la nuit, Flamengo a disposé de l’Espérance de Tunis sur le score de 2-0.