Le PSG humilie l’Inter de Messi

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

Le PSG a montré à Lionel Messi qui était le patron en s'imposant 4-0 avec un festival bouclé dès la première période. Paris attend désormais de savoir s'il affrontera le Bayern ou Flamengo en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs.

Dernier club de MLS rescapé à ce niveau, l’Inter Miami n’a pas existé une seule seconde face au PSG ce dimanche à Atlanta. Dans un match qui se déroulait en début de journée mais dansa un stade fermé, les Parisiens ont très rapidement pris le dessus. Ils auraient pu ouvrir le score dès la 4e minute avec une énorme occasion de Barcola. Il aura fallu attendre deux minutes de plus pour voir Joao Neves marquer de la tête sur coup-franc (1-0, 6e). Dès lors, malgré cette ouverture du score, le scénario ne changeait pas, et la domination parisienne était totale dans ce match en mode Coupe de France, avec une équipe américaine regroupée en défense. La fin de première période était terrible pour Miami, qui craquait totalement avec un doublé de Joao Neves sur un ballon récupéré grâce à un gros pressing (2-0, 39e), puis un contre son camp de Aviles sur un centre au cordeaux de Désiré Doué (3-0, 44e). Dans les arrêts de jeu, Hakimi enfonçait le clou après un débordement de Barcola (4-0, 45e).

La seconde période avait beaucoup moins d’intérêt et Luis Enrique faisait rapidement tourner. Le score ne bougeait plus même si le PSG avait eu des occasions pour le faire gonfler. L’idée était visiblement d’en garder sous le pied pour les prochains matchs, et ne pas trop humilier l’équipe de Lionel Messi qui a paru bien vieillissante, et pas seulement pour l’Argentin. Paris poursuit donc sa route vers les quarts de finale, où il affrontera le vainqueur du match de la fin de soirée en Europe, entre le Bayern Munich et Flamengo. Si jouer une équipe sud-américaine aux USA ne sera pas évident, une nouvelle confrontation face au Bayern Munich aurait clairement du cachet. Réponse dans quelques heures.