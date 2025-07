Le PSG champion d’europe, Messi a un trou de mémoire

Dans : Coupe du monde des clubs.

L’Inter Miami n’a jamais réellement rivalisé avec le PSG dimanche dernier en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. À la fin de la rencontre Lionel Messi a reconnu la nette supériorité du club de la capitale malgré un petit trou de mémoire.

Nette, claire et sans bavure, cette victoire du Paris Saint-Germain s’est dessinée très tôt dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale a balayé l’Inter Miami (4-0). Un score établi pendant le premier acte. Le vainqueur de la Ligue des champions avance et va rencontrer le Bayern Munich en quart de finale. À la fin du match, Lionel Messi a livré son ressenti. L’Argentin a reconnu la supériorité du Paris Saint-Germain. L’oubli du score, de la finale de la Ligue des champions, remportée par le club de la capitale en a fait sourire certains.

Messi oublie le score de la finale

"ESTUVIMOS A LA ALTURA Y ESO ES LO QUE NOS TIENE QUE SERVIR A NOSOTROS"



Lionel Messi, EN EXCLUSIVA con @m_benedetto tras la eliminación de Inter Miami. #FIFACWC pic.twitter.com/DSNfctxqzO — DSPORTS (@DSports) June 29, 2025

Le champion du monde 2022 a donné une interview au média DSports à l’issue de cette défaite. « L'idée était d'essayer de rivaliser, d'être à la hauteur de ce que cela signifiait. Je ne sais pas si les gens attendaient cela de nous, surtout si l'on considère la façon dont nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde des clubs et le groupe dans lequel nous avons été versés, » explique-t-il avant d’ajouter. « Aujourd'hui, nous avons affronté une équipe qui, comme je l'ai déjà dit, vient de battre l'Inter en finale de la Ligue des champions, je ne me souviens plus si c'était 4-0 ou 5-0. Et en ce moment, c'est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute. C'est donc tout naturellement que ce qui s'est passé aujourd'hui s'est produit, » conclut-il. Un petit oubli qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, tant les supporters parisiens soupçonnent l'Argentin de faire comme si il n'avait pas suivi le triomphe européen de son ancien club. En attendant, c'est le PSG qui fera face au Bayern en quart de finale.