Le Bayern Munich officialise la grave blessure de Musiala

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure suite à un choc avec Gianluigi Donnarumma, Jamal Musiala sera absent plusieurs mois. Le Bayern Munich vient de publier un communiqué médical, et les nouvelles ne sont pas bonnes.

« Les examens médicaux ont révélé que l'attaquant souffrait d'une fracture du péroné consécutive à une luxation de la cheville. Le joueur de 22 ans a pris l'avion d'Orlando pour Munich dimanche matin et sera opéré prochainement », précisent les champions d'Allemagne au lendemain de la blessure de Jamal Musiala lors du match contre le PSG en quart de finale du Mondial des Clubs. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains de football probablement jusqu'au début de l'année 2026.

Le Bayern Munich sous le choc

Sprunggelenksluxation und Wadenbeinbruch: Jamal Musiala fällt lange aus.



Gute und schnelle Genesung, Jamal! 🙏 Wir stehen alle hinter dir! ❤️



— FC Bayern München (@FCBayern) July 6, 2025

« Cette grave blessure et cette longue absence sont un véritable choc pour Jamal et pour nous tous. Le FC Bayern est profondément touché. Chacun sait à quel point Jamal est important pour notre jeu et quel rôle central il joue dans notre équipe. De plus, l'impact sur le plan humain est extrêmement dur. Nous sommes tous de tout cœur avec lui : Jamal vient de se remettre d'une blessure et sera à nouveau absent pour une longue période. Il trouvera tout ce dont il a besoin de notre part. Nous le soutiendrons intensément et serons à ses côtés, et nous avons déjà hâte de le retrouver sur le terrain », précise Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich.