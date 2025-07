DAZN ‍: Mamadou Sakho fait heu.... l’unanimité

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

Débuts compliqués pour Mamadou Sakho en consultant sur DAZN, son manque d'entrain, ses platitudes et ses hésitations ne passent pas.

La Coupe du monde des clubs bat son plein et DAZN diffuse donc toutes les rencontres en raison de son exclusivité des droits télévisuels. Pour le match entre la Juventus et le Real Madrid, c’est Mamadou Sakho qui s’essayait aux commentaires de cette rencontre, l’ancien défenseur du PSG ayant été choisi par la plateforme britannique pour utiliser son expérience à Paris et à l’international afin d’apporter son expertise. Mais les « performances » de l’ancien capitaine parisien ne sont pas très convaincantes et sur les réseaux sociaux, on demande déjà de stopper l’expérience pour le jeune consultant qui s’essaye à cet exercice.

Ça me rend ouf les EUHHH de Mamadou Sakho 🤣😭😭😭 #RMAJUV — Jimmy [Dkr] (@sams_belek) July 1, 2025

Les phrases à rallonge de Sakho, avec sa faculté à chercher ses mots, et les quelques platitudes, sont presque devenues virales sur les réseaux sociaux. Pendant la pause fraicheur à Miami, son « ça fait toujours du bien de se rafraichir » avec l’explication des bienfaits d’une serviette fraiche sur la nuque n’ont clairement pas convaincu les suiveurs du match, pour qui la présence de Mamadou Sakho rend impossible de rendre le match vivant. « Avec tout le respect que j’ai pour toi, ce métier n’est pas fait pour toi », « Mamadou Sakho quand il parle c’est interminable », « ça me rend fou les euhhhh de Mamadou Sakho », « c’est zéro émotion », ont lancé les suiveurs du match qui ont réussi à mettre Mamadou Sakho en tendance sur X, mais c’est rarement pour une bonne nouvelle quand ce genre de choses se passe.