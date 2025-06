Cherki est impatient de briser le rêve du PSG

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki est officiellement devenu un joueur de Manchester City mardi. L'ancien lyonnais passe un cap en intégrant l'un des meilleurs clubs au monde. Toutefois, hors de question pour lui de prendre ses marques tranquillement. Il vise déjà son premier titre avec les Citizens.

En une petite semaine, tout s'est accéléré pour Rayan Cherki. Le prodige issu de l'Olympique Lyonnais a découvert l'Equipe de France avant de finaliser son transfert à Manchester City quelques jours plus tard. Le meneur de jeu rejoint l'un des clubs les plus puissants du monde et l'un des entraîneurs les plus réputés. S'adapter à l'exigeant Pep Guardiola risque de lui demander quelques semaines au moins. Néanmoins, Cherki ne semble pas disposé à attendre aussi longtemps pour performer. Le Français a déjà faim alors que ses premiers pas chez les Citizens pourraient survenir dès la semaine prochaine.

Cherki veut gagner la Coupe du monde des Clubs

En effet, il est présent dans le groupe de Manchester City pour disputer la Coupe du monde des clubs qui débute ce week-end aux Etats-Unis. Rayan Cherki ne cache pas ses ambitions, voulant gagner la nouvelle compétition créée par la FIFA. « Cette compétition est une nouvelle compétition. Nous voulons gagner. Nous allons aux États-Unis pour la victoire parce que cette coupe n’a lieu que tous les quatre ans. Et je veux, le club veut, gagner ce trophée pour la première édition », a t-il lâché dans sa première interview pour le média du club mancunien.

Watch Rayan's first City interview! 🩵⤵️ — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

Manchester City devra notamment affronter la Juventus, les Marocains du Wydad Casablanca et les Emiratis d'Al Ain au premier tour. La suite sera plus corsée avec des adversaires comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Inter Milan ou encore le Bayern Munich sur la route vers le titre. Cherki a confiance en son équipe et surtout en son entraîneur Pep Guardiola qu'il définit comme étant « le meilleur entraîneur du monde et le meilleur entraîneur de l’histoire ». Le PSG de Luis Enrique est prévenu...