Chelsea ‍: Nicolas Jackson entre et prend un rouge

Scène hallucinante dans le match entre Flamengo et Chelsea. Alors que le club londonien perdait pied, Enzo Maresca a décidé de faire entrer Nicolas Jackson. En quatre minutes, le Sénégalais n’a touché aucun ballon, mais il a en revanche commis une énorme faute qui lui a valu un carton rouge direct et sans discussion possible.

68' You can’t script this.

Nicolas Jackson subbed on… and sent off 4 minutes later 🟥😱



