CdM ‍: Leroy Sané quittera les Etats-Unis en plein tournoi

Libre de tout engagement après la fin de son contrat au Bayern, Leroy Sané a décidé de signer pour Galatasaray.

Il était ce jeudi en Turquie pour finaliser son contrat et être dignement accueilli par les fans du club stambouliote. Malgré cela, le Bayern Munich ne le laissera pas partir en avance, l’international allemand voit en effet son contrat se terminer au 30 juin 2025. Soit en plein milieu de la Coupe du monde des clubs, auquel le club bavarois participe bien évidemment. Leroy Sané sera dans l’effectif de Vincent Kompany et sera à la disposition du coach, jusqu’aux quarts de finale. En effet, au 30 juin, son contrat se terminera et il rejoindra donc Galatasaray, affirme Sky Deutschland, pour qui le joueur partira donc en plein milieu de la compétition si le Bayern est toujours en course.

