CdM Clubs ‍: Un PSG à 9 écœure le Bayern

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde des clubs, quart de finale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

PSG-Bayern Munich 2-0

Buts : Doué (78e), Dembélé (90e+6)

Exclusions : Pacho (82e), L.Hernandez (90e+2) pour le PSG

Dans un match serré et équilibré, le Paris Saint-Germain a fait la différence en fin de match pour l'emporter 2-0. Les Parisiens sont à deux matchs d'un nouveau titre.

C'était le match le plus attendu de ces quarts de finale. PSG-Bayern ou l'opposition de deux équipes séduisantes dans le jeu. La première mi-temps était un vrai match de ping-pong avec des occasions de part et d'autre. Donnarumma réalisait plusieurs arrêts devant Coman et Musiala notamment, Neuer lui répondait devant Kvaratskhelia entre autres. En fin de premier acte, Upamecano marquait de la tête mais le but était annulé pour hors-jeu. Dans la foulée, Musiala se blessait gravement à la cheville après avoir percuté Donnarumma en fin de course.

Après la pause, le rythme redescendait un peu et les occasions franches se faisaient rares, surtout côté allemand. Pressé par l'attaque parisienne, Neuer perdait le ballon à l'entrée de sa surface mais Dembélé tirait dans le petit filet extérieur (73e). Doué avait plus de réussite et trompait le grand gardien allemand d'une frappe décroisée. Paris subissait en fin de match surtout que les Parisiens étaient réduits à 9 avec les expulsions de Pacho (semelle sur le genou) et Lucas Hernandez (coup de coude). Mais, le PSG trouvait la force d'enfoncer le clou avec un deuxième but signé Dembélé après un festival d'Hakimi.

Le PSG se qualifie pour les demi-finales où il défiera le vainqueur du quart Real Madrid-Dortmund (22h ce samedi soir).