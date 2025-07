CdM Clubs ‍: Le Real écarte la Juve grâce à sa nouvelle pépite

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde des clubs, huitième de finale

Hard Rock Stadium (Miami)

Real Madrid-Juventus 1-0

But : Gonzalo Garcia (54e)

Très attendu dans ce Mondial des clubs, le Real Madrid poursuit sa route et monte en puissance. Face à la Juve, le club espagnol vivait son premier gros test de la compétition. Cela aurait pu mal tourner si Kolo Muani s'était montré plus précis. Sur un contre, le Français envoyait son piqué sur le toit du but de Courtois (7e). Progressivement, le Real prenait la direction des opérations et obligeait le gardien turinois Di Gregorio à plusieurs parades. Après le repos, le portier italien devait s'incliner sur une tête puissante de Gonzalo Garcia, servi par Alexander-Arnold. L'attaquant espagnol, décrit comme le nouveau Raul des Merengue, inscrivait son 3e but du tournoi.

Valverde aurait pu doubler la mise sur un retourné mais Di Gregorio était vigilant (62e). La fin de match était maîtrisée par le Real face à une Juve trop brouillonne pour égaliser. Xabi Alonso se permettait enfin de lancer Kylian Mbappé. Le Français et Vinicius donnaient le tournis aux défenseurs turinois. Le Real Madrid assurait finalement un succès 1-0 pour se qualifier en quart de finale. Présent dans la partie de tableau du PSG, le club madrilène retrouvera d'abord le vainqueur de Dortmund-Monterrey (prévu cette nuit à 3h).