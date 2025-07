CdM ‍: Al-Hilal élimine Manchester City

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Guillaume Conte

A la surprise générale, Al-Hilal a fait tomber Manchester City, dans la nuit de lundi à mardi à Orlando. Dans un match fou, le club saoudien a tenu tête à la formation anglaise avec un 2-2 dans le temps réglementaire, Marcos Leonardo et Malcom répondant à Bernardo Silva et Haaland. Dans la prolongation, malgré le but de Foden sur une passe de Cherki, Koulibaly et Marcos Leonardo ont permis à la formation saoudienne de s’imposer 4-3 et de s’offrir le droit d’affronter Fluminense dans un quart de finale surprise de cette Coupe du monde des clubs.