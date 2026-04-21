CAN

Pas de revanche Sénégal-Maroc, la CAN 2027 annulée ?

CAN 202521 avr. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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La Coupe d’Afrique des Nations 2027 est censée être organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie en juin et juillet 2027. Mais les fans et observateurs s’inquiètent déjà quant à sa tenue future…
La Coupe d’Afrique des Nations 2025 vient à peine de se terminer et elle aura laissé pas mal de traces dans le football africain. D’ailleurs, on ne connaît pas encore le résultat du TAS concernant l’appel de la fédération sénégalaise, qui espère toujours être déclarée vainqueure de la compétition. Dans peu de temps, une autre édition de la CAN doit avoir lieu et se tenir au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Mais aucune date définitive n’a encore été annoncée et le tirage des éliminatoires n’a pas encore été effectué. Pour certains, il n’est pas exclu que cette édition soit tout bonnement annulée…

Encore un énorme problème d'organisation ? 

Sur le plateau de Canal+ Afrique, Nabil Djellit a en tout cas déclaré à ce sujet : « C’est simple, et vous pouvez changer votre ligne. Vous pouvez enlever la CAN 2027 parce que ça ne sera ni l’été, ni l’hiver. S’ils ne communiquent pas, c’est qu’ils savent très bien que les pays qu’ils ont choisis ne sont pas prêts. Ils sont dans le déni et font semblant de ne pas voir. Il y a des tours préliminaires qui ont été joués. Il y a des équipes qui se sont qualifiées, qui attendent de connaître leur adversaire et elles peuvent attendre longtemps. Je le comprends comme ça. À chaque fois, c’est sans domicile fixe. On est dans la continuité… »

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Une bien mauvaise image est donc, une fois encore, renvoyée par le football africain si cette édition de la CAN 2027 devait être annulée ou délocalisée. La compétition est censée se jouer dans un peu plus d’un an seulement, et rien ne semble aller dans le bon sens…
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en 3 matchs??

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Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

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Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

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Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

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Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
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343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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