CAN : Le procès de 18 supporters sénégalais ajourné

mmmm. c est l Orange Velodrome et bizarrement c est l ancien PDG D ORANGE QUI ARRIVE MMM. etrange! Thibaud aide nous
Yaremchuk est tellement lourd sur le terrain. ...
nan juste un mytho qui aime donner son avis sur tout
Faux compte moi? En tout cas toi c'est vrai débile 😂🤣🤣
il oublie de dire que l om a tres largement facilité son transfert en cassant le prix parce que justement c'etait rongier et qu il a toujours etait bon et irreprochable, d autant que c'est quand meme lui qui a voulu partir pour un salaire a peine supérieur a ce qu on lui proposait
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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⚖️ La Cour d’appel de Rabat a décidé, ce lundi 13 avril, de reporter le procès en appel de 18 supporters sénégalais condamnés à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, après le rejet d’une demande de la défense visant à auditionner le président de la