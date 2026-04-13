CAN : Le procès de 18 supporters sénégalais ajourné

Emprisonnés depuis la finale de la CAN 2025 remportée, sur le terrain, par le Sénégal, face au Maroc, 18 supporters sénégalais passaient ce lundi devant la Cour d'Appel de Rabat. L'affaire a été ajournée.

La justice marocaine s'est penchée ce lundi sur l'appel déposé par 18 supporters sénégalais condamnés en janvier dernier à des peines de prison ferme pour l'envahissement du terrain et des violences supposées lors de la finale de la CAN. Du côté des autorités, on a demandé à ce que les peines soient augmentées. Si en première instance, des condamnations de trois mois à un an de prison avaient été prononcées, cette fois le Parquet a demandé jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour les fautifs, lesquels contestent être descendus volontairement sur la pelouse, mais y avoir été contraints en raison d'incidents dans les tribunes du stade marocain où se jouait la finale de la CAN.

De leur côté, les avocats de la défense ont exigé la comparution du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, en qualité de témoin. Cela a été refusé, mais finalement le juge a décidé d'ajourner ce procès en appel, renvoyant les supporters sénégalais en prison en attendant une nouvelle date. Ces derniers auront donc passé au moins trois mois en prison avant que l'appel soit étudié.