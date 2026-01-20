ICONSPORT_282798_0126
Maroc : Un ex-international français enfonce Brahim Diaz

CAN 2025
Quentin Mallet
Après son pénalty manqué qui a coûté la victoire du Maroc en finale de la CAN 2025 face au Sénégal, Brahim Diaz a publié un long message d'excuses. Pas de quoi émouvoir Jérôme Rothen, lequel estime que le Marocain a juste voulu prendre toute la lumière.
C'est un geste qui fera date. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, devant son propre public puisque le Maroc était le pays hôte, Brahim Diaz avait au bout des pieds le pénalty de la victoire. Celui qui allait envoyer toute une nation au septième ciel. A la 90+24e minute, le gaucher a tiré de son mauvais pied une panenka complètement ratée qui a finalement coûté la victoire à son équipe. Dès le début des prolongations, le Sénégal a pris l'avantage et ne l'a jamais perdu.
Le lendemain de la défaite, Brahim Diaz a présenté des excuses publiques sur ses réseaux sociaux. Et si certains ont pu s'en émouvoir et pardonner au joueur du Real Madrid, Jérôme Rothen, ancien international français reconverti consultant à la radio, n'y arrive pas du tout.

Rothen se paye Brahim Diaz

« Il peut pleurer tout ce qu’il veut, quand tu décides de tirer un penalty de cette façon-là, à cette minute-là, avec toute la pression, tout ce que ça représente… Tu avais 70 000 Marocains dans le stade et je ne te parle même pas des millions qui regardaient le match. Ça fait 50 ans qu’ils attendaient ça. Tu savais que si tu marquais ce penalty, c’était fini. Tu peux rater un penalty, c’est arrivé à de très grands joueurs, mais de cette façon, c’est scandaleux. Tant pis pour lui, il n’a pas respecté le football. Il a voulu humilier les Sénégalais. (…) Quand tu tires un penalty, une panenka, c’est prémédité. (…) Tu veux les humilier. (…) Tirer le penalty de cette façon, c’est tirer la couverture à lui. La façon de tirer, c’était pour humilier et c’est pour dire 'j’ai fait gagner le Maroc' », a pesté Jérôme Rothen dans son émission éponyme sur RMC. Un pénalty manqué qui marquera malgré lui l'histoire du Maroc.

