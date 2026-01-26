Maroc-Sénégal, ça part au tribunal !

Une semaine après la victoire du Sénégal en finale de la CAN face au Maroc, des avocats marocains ont décidé de se saisir de l'affaire suite aux propos du patron de la fédération sénégalaise de football.

Les jours passent, mais le calme ne revient toujours pas entre le Maroc et le Sénégal suite à la rocambolesque finale de la CAN 2025 remportée par les Sénégalais. Dimanche, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, avait remis de l'huile sur le feu en affirmant que : « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait. Ils ont les moyens, et beaucoup de pays n’osent pas aller contre leur volonté. » Des propos tenus alors que le Premier ministre sénégalais est attendu au Maroc, et qui ont fait bondir le Club des Avocats au Maroc, lesquels ont immédiatement saisi les autorités.

Le Maroc n'en peut plus des accusations

« Le Club des Avocats au Maroc saisit officiellement la Commission d’Éthique de la FIFA et les instances disciplinaires de la CAF à propos des déclarations infamantes du Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) à l'encontre du Maroc. Ces propos dépassent la simple critique sportive pour devenir une véritable calomnie institutionnelle visant à nuire à la réputation du football national (...) Le Club des Avocats au Maroc entend activer la procédure de saisine fondée sur l’article 60 du Code d’Éthique de la FIFA qui dispose que toute personne ou autorité peut signaler par écrit aux organes juridictionnels les comportements qu’elle juge contraires aux règlements. Aucune frustration sportive, aussi vive soit-elle, ne saurait justifier le sacrifice de la probité de nos institutions sur l’autel de manœuvres populistes. La dignité du football marocain ne peut être bafouée pour masquer des failles organisationnelles internes », indique Mourad Moulajouti, qui précise cette association.