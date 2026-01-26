ICONSPORT_282778_0043

Maroc-Sénégal, ça part au tribunal !

CAN 202526 janv. , 14:30
parClaude Dautel
1
Une semaine après la victoire du Sénégal en finale de la CAN face au Maroc, des avocats marocains ont décidé de se saisir de l'affaire suite aux propos du patron de la fédération sénégalaise de football.
Les jours passent, mais le calme ne revient toujours pas entre le Maroc et le Sénégal suite à la rocambolesque finale de la CAN 2025 remportée par les Sénégalais. Dimanche, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, avait remis de l'huile sur le feu en affirmant que : « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait. Ils ont les moyens, et beaucoup de pays n’osent pas aller contre leur volonté. » Des propos tenus alors que le Premier ministre sénégalais est attendu au Maroc, et qui ont fait bondir le Club des Avocats au Maroc, lesquels ont immédiatement saisi les autorités.

Le Maroc n'en peut plus des accusations

« Le Club des Avocats au Maroc saisit officiellement la Commission d’Éthique de la FIFA et les instances disciplinaires de la CAF à propos des déclarations infamantes du Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) à l'encontre du Maroc. Ces propos dépassent la simple critique sportive pour devenir une véritable calomnie institutionnelle visant à nuire à la réputation du football national (...) Le Club des Avocats au Maroc entend activer la procédure de saisine fondée sur l’article 60 du Code d’Éthique de la FIFA qui dispose que toute personne ou autorité peut signaler par écrit aux organes juridictionnels les comportements qu’elle juge contraires aux règlements. Aucune frustration sportive, aussi vive soit-elle, ne saurait justifier le sacrifice de la probité de nos institutions sur l’autel de manœuvres populistes. La dignité du football marocain ne peut être bafouée pour masquer des failles organisationnelles internes », indique Mourad Moulajouti, qui précise cette association.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

ICONSPORT_270064_0455
OM

L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood

ICONSPORT_283224_0292
Rennes

Rennes refuse 50 ME, ce dossier devient fou

ICONSPORT_282991_0059
OM

OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

Fil Info

26 janv. , 17:00
L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !
26 janv. , 16:30
L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood
26 janv. , 16:00
Rennes refuse 50 ME, ce dossier devient fou
26 janv. , 15:30
OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises
26 janv. , 15:00
Endrick à l'OL, Vincent Duluc n'y comprend rien
26 janv. , 14:00
Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte
26 janv. , 13:40
Accord trouvé, un buteur débarque à l'ASSE
26 janv. , 13:20
PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

Derniers commentaires

L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood

Quel président on a ... Bravo Mr ...

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Rêver est une des choses encore gratuites dans ce pays, donc oui tu peux rêver lol 😂

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Le scénario rêvé : Champion Europa League + CDF, ligue des champions l'année pro, Morton, Endrick restent, on arrive à vendre Fofana 50M suite à une superbe fin de saison, on recrute 2/3 bons joueurs pour compléter notre effectif... On peut rêver puisque tout est encore possible .. !!

OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau

Dis moi où tu parles de 18 mois dans ton post plus haut stp. Et je maintiens que je répondais bel et bien à ton post de 13h04. Mais peu importe, je ne vais pas batailler 15 ans pour ça.

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

L'OM à gagner assez facilement parce que l'opposition était pas très forte, entre les contres favorables, et la passivité des défenseurs lensois sur l'ensemble du match, il aurait put (dut) en mettre plus Quand t'as pas la tête au match, là fraîcheur n'a rien à voir Regarde d'autres replay du rc lens et tu verras la différence, je leur souhaite de pas reproduite ce genre de match trop souvent parce qu'on risque bien de leur passer devant d'ici là fin de saison sinon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading