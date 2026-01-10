Les arbitres dans la poche, le Maroc nargue les rageux

Après son quart de finale remporté face au Cameroun (2-0) vendredi, le Maroc n’est pas épargné par les critiques. Une fois de plus dans cette CAN, les Lions de l’Atlas font l’objet d’une polémique arbitrale. Des commentaires qui agacent le sélectionneur Walid Regragui.

Le Maroc profiterait-il d’un arbitrage maison ? Depuis le début de la CAN 2025, des polémiques accompagnent le parcours du pays hôte. Et son quart de finale contre le Cameroun n’a fait qu’accentuer le phénomène. En cause, des coups de coude non sanctionnés et surtout un potentiel penalty non accordé après un contact litigieux entre le défenseur marocain Adam Masina et l’ailier camerounais Bryan Mbeumo.

Lancé sur le sujet en conférence de presse, Walid Regragui s’est lâché. « Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu’on a des avantages au niveau du corps arbitral. Moi j’ai plutôt vu des penalties qui auraient pu être sifflés pour nous, s’est défendu le sélectionneur des Lions de l’Atlas. (…) On gagne sur le terrain, les statistiques nous donnent meilleurs que les autres, on se crée plus d’opportunités que l’adversaire. Il n'y a pas eu un but qui a été retiré ni au Cameroun, ni à aucune autre équipe. Après c’est facile, quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. »

La meilleure équipe gagnera - Walid Regragui

« On est l’équipe à battre donc on va trouver toutes les raisons pour dire que le Maroc est avantagé par l’arbitrage. Mais le seul avantage qu’a le Maroc dans cette CAN c'est de jouer devant 65 000 spectateurs. Pour le reste, on parle sur le terrain. Le Cameroun a fait le match qu'il devait faire. Je pense qu'elle est tombée sur meilleur qu'elle. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur ou un entraîneur qui va parler du corps arbitral parce qu'il y a eu beaucoup de duels, c'est l'Afrique. Mais je pense qu'on mérite notre victoire. Essayer de jouer sur ce terrain-là, je pense que ce n'est pas fair-play de la part des gens qui veulent nous voir tomber. La meilleure équipe gagnera cette CAN », a annoncé Walid Regragui agacé devant les médias.