Le Sénégal exclu de la CAN 2027, la sanction ultime

L’Afrique retient son souffle alors que des sanctions sont attendues contre le Sénégal en raison du comportement des joueurs et du sélectionneur Pape Thiaw lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc.

Le Sénégal a soulevé le trophée dimanche soir en remportant la CAN 2025 au Maroc, mais les Lions de la Teranga risquent de vite déchanter. Leur attitude au moment du penalty sifflé en faveur du Maroc dans le temps additionnel du match risque de coûter très cher à Sadio Mané et à ses coéquipiers. Pour rappel, sur demande du sélectionneur Pape Thiaw, la majorité des joueurs du Sénégal a quitté la pelouse pendant plus de 10 minutes pour protester contre l’arbitrage.

Une attitude qui a notamment révolté le président de la FIFA Gianni Infantino, qui a fait savoir qu’il attendait des sanctions exemplaires. Du côté marocain, un infime espoir de voir le titre être retiré au Sénégal a existé . La défaite du Sénégal sur tapis vert n’est cependant pas une sanction qui devrait être retenue par les instances. En revanche, les Lions de la Teranga pourraient payer leur comportement au prix fort lors des deux prochaines compétitions internationales, à savoir la Coupe du monde 2026 cet été et la CAN 2027 dans deux ans selon les informations de Soccer 212.

« Le Sénégal pourrait être visé par un retrait de points à la Coupe du Monde allant jusqu’à -6 et être EXCLU de la prochaine CAN. Le retrait du titre de la CAN 2025 ou rejouer la finale n’est pas envisagé. Des sanctions individuelles LOURDES sont aussi à l’étude » a révélé le média marocain, convaincu que le Sénégal sera lourdement sanctionné d’une façon ou d’une autre dans les prochaines semaines. Des informations à relativiser, car la FIFA n'a pas prévu de retirer des points à la Coupe du monde pour des problèmes venant d'une autre compétition.

Sur le volet individuel, le sélectionneur Pape Thiaw risque lui aussi une très grosse sanction, qui pourrait notamment le priver de banc à la Coupe du monde, alors que les Sénégalais doivent notamment rencontrer l’équipe de France lors de la phase de groupes. Les joueurs qui ont quitté le terrain pour protester contre l’arbitrage s’exposent eux aussi à une suspension et/ou à des sanctions financières.

Autant dire que le dossier est lourd pour le Sénégal, qui se prépare au pire mais qui se consolera en constatant que le retrait du titre de la CAN 2025 n’a pas encore été évoqué. Tout un pays pourrait néanmoins pleurer si la décision d'exclure la sélection de Pape Thiaw pour la CAN 2027 venait à être prise.