ICONSPORT_282778_0021

CAN 2025 : Le Maroc et le Sénégal réconciliés par la CAF

CAN 202521 janv. , 11:40
parCorentin Facy
3
La CAF a dévoilé ce mercredi le onze-type de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Sans surprise, seules trois nations sont représentées : le Nigeria, le Maroc et le Sénégal.
Petite surprise, Achraf Hakimi fait partie de cette équipe-type malgré une compétition discrète pour le défenseur du PSG, qui revenait de blessure et qui n’était clairement pas à son meilleur niveau. Malgré son penalty raté en finale dans les conditions que l’on connaît, Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi, est bien présent pour accompagner Sadio Mané et Victor Osimhen sur le front de l’attaque. Notons par ailleurs qu'il y a autant de joueurs marocains que de joueurs sénégalais (4) dans ce onze.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_263636_0246
PSG

La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore

ICONSPORT_282777_0040
OM

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

ICONSPORT_282908_0240
Monaco

Monaco : Il accuse les joueurs de tricher

ICONSPORT_275040_0143
OL

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Fil Info

21 janv. , 13:40
La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore
21 janv. , 13:20
L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !
21 janv. , 13:00
Monaco : Il accuse les joueurs de tricher
21 janv. , 12:40
Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL
21 janv. , 12:30
TV : OM - Liverpool, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
21 janv. , 12:20
Alerte rouge, El Karouani nouvelle priorité de l'OM !
21 janv. , 12:00
Le PSG reçoit une offre colossale, la réponse est bluffante
21 janv. , 11:30
Rennes : Accord trouvé pour Sebastian Szymanski

Derniers commentaires

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Pourquoi c’est toi qui décide???

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Non non on en veux pas.

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading