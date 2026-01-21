CAN 2025 : Le Maroc et le Sénégal réconciliés par la CAF

La CAF a dévoilé ce mercredi le onze-type de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Sans surprise, seules trois nations sont représentées : le Nigeria, le Maroc et le Sénégal.

Petite surprise, Achraf Hakimi fait partie de cette équipe-type malgré une compétition discrète pour le défenseur du PSG, qui revenait de blessure et qui n’était clairement pas à son meilleur niveau. Malgré son penalty raté en finale dans les conditions que l’on connaît, Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi, est bien présent pour accompagner Sadio Mané et Victor Osimhen sur le front de l’attaque. Notons par ailleurs qu'il y a autant de joueurs marocains que de joueurs sénégalais (4) dans ce onze.