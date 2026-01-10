Le Nigéria maîtrise l’Algérie et rejoint le Maroc

CAN 2025 - Quart de finale

Stade de Marrakech

Algérie - Nigéria 0-2

Buts : Osimhen (47e) et Akor Adams (57e) pour le Nigéria

Séduisant depuis le début de cette CAN 2025, le Nigeria a confirmé contre l’Algérie (2-0). Les Super Eagles ont nettement dominé leur quart de finale, et ce malgré leur manque d’efficacité dans une première période notamment marquée par le raté d’Akor Adams. Certains parleront aussi de la main du défenseur nigérian Ajayi qui aurait pu coûter un penalty. Il n’empêche que les coéquipiers d’Osimhen étaient clairement au-dessus.

C’est donc en toute logique que l’ancien Lillois ouvrait le score de la tête dès le retour des vestiaires (1-0, 47e), avant de devenir passeur décisif pour Akor Adams (2-0, 57e). Sous les yeux de Zinédine Zidane, venu soutenir son fils Luca, gardien des Fennecs, les Algériens ne parvenaient pas à inverser la tendance. On était plus proche du 3-0 quand Akor Adams trouvait le poteau. Le score en restait là et le Nigéria défiera le Maroc mercredi (21h) dans une demi-finale très attendue.