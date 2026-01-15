Le Maroc fait une très grande annonce

Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷
Foot01, arrêtez s'il vous plaît de colporter les rumeurs et les fake news des médias espagnols. Il n'y a que des fake news sur votre site, c'est à se demander si on va continuer à venir sur votre site. C'est lamentable.
et pourtant lyon est avec le psg l'un des clubs Français préféré des brésiliens que ca te plaise ou non
Déjà apprends à lire et a comprendre ce que tu lis ! Je n'ai jamais dis que l'ol etait LE club phare pour un brésilien mais juste que les lyonnais connaissaient parfaitement l'amour que les brésiliens portent au foot avec tous ceux qui sont passés par ce club et qui temoignaient regulierement de ce que represnte le foot la bas . Mais c'est mignon quand meme de ta part d'etre intervenu avec ton hors sujet
Vous êtes pénibles !!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
🇲🇦 Fouzi Lekjaa furieux après une faute de main non sifflée.