Le Maroc fait une très grande annonce

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷