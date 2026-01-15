ICONSPORT_280563_0010

Le Maroc fait une très grande annonce

CAN 202515 janv. , 14:00
parGuillaume Conte
0
Le Maroc, pays organisateur de la CAN, et futur pays accueil de la Coupe du monde en 2030, se verrait bien faire le triplé avec la Coupe du monde des clubs.
Nouvelle compétition créée par la FIFA et qui a permis à Chelsea d’être sacré aux Etats-Unis à l’été 2025, la Coupe du monde des clubs verra sa prochaine édition se disputer en 2029. L’Arabie Saoudite a été un moment évoquée pour l’organiser, mais la décision n’est toujours pas tombée. Dans la foulée d’une CAN organisée sur son sol et qui a été plutôt réussie en dehors des premiers matchs disputés dans des stades désertés, le Maroc s’est porté candidat pour organiser l’épreuve mondial dans trois ans.
Faouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine de football, a fait savoir que son pays était prêt pour accueillir les clubs du monde entier. « Le Maroc, le Portugal et l'Espagne accueilleront la Coupe du Monde des Clubs 2029, qui réunira 32 équipes », a même lancé le dirigeant marocain sur Radio Mars. Un discours qui s’emballe un peu, d’autant que Lekjaa a fait savoir que le Maroc pouvait organiser l’évènement tout seul si l’Espagne et le Portugal n’étaient pas partants.
Outre l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Brésil se sont portés candidats pour accueillir cette compétition créée par la FIFA, qui surcharge le calendrier mais rapporte très gros à ses participants.
0
Articles Recommandés
Didier Deschamps&nbsp;
Equipe de France

France : Deux matchs avant le Mondial, les dates sont tombées

ICONSPORT_281188_0323
OL

OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres

Faivre
Auxerre

Officiel : Faivre a bien choisi Auxerre

un crack anglais disponible lille se jette dessus letang 6 395465
LOSC

Lille : Les arbitres ne supportent plus Létang

Fil Info

15 janv. , 16:18
France : Deux matchs avant le Mondial, les dates sont tombées
15 janv. , 16:03
OL : Départ imminent, Orel Mangala a quatre offres
15 janv. , 15:46
Officiel : Faivre a bien choisi Auxerre
15 janv. , 15:30
Lille : Les arbitres ne supportent plus Létang
15 janv. , 15:00
OM : Hadj Moussa s’éloigne à contrecœur
15 janv. , 14:30
OL : Déjà critiqué, Endrick prend la parole
15 janv. , 13:40
Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe
15 janv. , 13:20
L'ASSE n'arrive pas à recruter pour trois raisons

Derniers commentaires

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Vs êtes bien classés, aucun doute la dessus, pas d'inquiétude sur ce point mais normal de se baser sur les standards de l'an dernier, ce ont eux, définis par la motivation, l'esprit d'équipe, l'abnégation et l'énergie déployés a chaque match qui ont permis cette saison extra, sans ça, tu passais probablement pas (au choix) arsenal, Liverpool, le bayern, le réal, city Il est évident que sans le collectif, des joeurs de classe mondiale ne font peu ou pas grand chose, le niveau indiv des joueurs nés pas au top Certains avait aussi déclaré que la mise en avant de dembele de la part du club pr le BO alors que d'autres aurait put légitimement y prétendre davantage ont peut etre cassé cette envie de faire l'effort pr les autres, en plus de la fatigue 🤷

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

Foot01, arrêtez s'il vous plaît de colporter les rumeurs et les fake news des médias espagnols. Il n'y a que des fake news sur votre site, c'est à se demander si on va continuer à venir sur votre site. C'est lamentable.

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

et pourtant lyon est avec le psg l'un des clubs Français préféré des brésiliens que ca te plaise ou non

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Déjà apprends à lire et a comprendre ce que tu lis ! Je n'ai jamais dis que l'ol etait LE club phare pour un brésilien mais juste que les lyonnais connaissaient parfaitement l'amour que les brésiliens portent au foot avec tous ceux qui sont passés par ce club et qui temoignaient regulierement de ce que represnte le foot la bas . Mais c'est mignon quand meme de ta part d'etre intervenu avec ton hors sujet

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

Vous êtes pénibles !!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading