La finale de la CAN sur M6

Le succès rencontré par BeIN Sports a donné des envies à M6, qui a récupéré la diffusion en clair de la finale de la compétition, ce dimanche soir.

Compétition très suivie en France, la Coupe d’Afrique des Nations sera diffusée sur une chaine gratuite pour son dernier match. Si BeIN Sports possède les droits de tous les matchs et retransmettra bien évidemment la future finale le week-end prochain, M6 a trouvé un accord pour récupérer le dernier match de cette épreuve. La finale, qui aura lieu ce dimanche à 20h, sera donc diffusée en clair en France.

M6 ou W9 pour la finale de la CAN

Le groupe M6 n’a pas encore tranché si le match sera placé sur M6, la chaine premium du groupe, ou W9, affirme L’Equipe. Xavier Domergue, qui officie également sur Ligue 1+, sera le commentateur de cette rencontre. De quoi assurer une très belle audience globale pour cette finale, surtout si des pays francophones comme le Maroc ou le Sénégal venaient à s’affronter. L’Egypte et le Nigéria sont les deux autres pays qualifiés pour le dernier carré.