De l'argent et une villa, les Sénégalais couverts de cadeaux

Dans un contexte bouillant, le Sénégal a remporté la CAN 2025 dimanche soir au Maroc. Un trophée qui fait le bonheur du peuple sénégalais et qui a poussé le président Bassirou Diomaye Faye à chaudement féliciter les joueurs.

Au terme d’une finale d’anthologie qui restera dans les mémoires et pas uniquement pour de bonnes raisons, le Sénégal a remporté dimanche la CAN 2025 au Maroc. Une rencontre marquée par les polémiques d’arbitrage, les incidents en tribunes et bien sûr par la décision des Sénégalais de quitter le terrain pendant plus de 10 minutes à la suite du penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. Ce choix de Pape Thiaw pourrait coûter cher au Sénégal , qui s’expose à une très lourde sanction de la FIFA, y compris dans l’optique de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

Mais en attendant de connaître leur potentielle sanction, les Lions de la Teranga ont l’intention de profiter de leur sacre. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a d’ailleurs réservé de jolis cadeaux à l’ensemble des joueurs, comme le rapporte le média Taggat. En effet, une prime de 114.000 euros a été versée à chacun des coéquipiers de Sadio Mané. Une belle somme, mais qui ne représente pas grand-chose à côté du second cadeau du président sénégalais.

Ce dernier a également offert un terrain de 1500 mètres carrés sur la Petite Côte à chaque joueur. De jolis cadeaux qui valaient bien la peine de se déchirer sur le terrain pour battre le Maroc en finale. Les joueurs ne sont pas les seuls à être gâtés puisque le staff de Pape Thiaw a également été récompensé avec 76.000 euros pour chaque membre du staff sénégalais en plus de 1.000 mètres carrés.

De quoi féliciter un groupe qui, en dehors de cette énorme polémique en finale, a livré une Coupe d’Afrique des Nations excellente, assumant de bout en bout son statut de favori de la compétition. Les joueurs vont néanmoins devoir attendre pour profiter de leur récompense puisque chacun d’entre eux a déjà repris le chemin de son club avec de très grandes échéances qui arrivent, entre les championnats et les différentes compétitions européennes. En attendant l’été prochain la Coupe du monde, pour laquelle le Sénégal sera, rappelons-le, dans le groupe de l’équipe de France.