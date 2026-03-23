La CAN de la honte, les Marocains se font discrets

Déclaré vainqueur sur tapis vert, le Maroc ne célèbre pas son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Lions de l’Atlas restent discrets après l’annonce de la Confédération Africaine de Football (CAF), probablement à cause des réactions dans le monde entier.

Le football africain n’avait pas besoin d’une si mauvaise publicité . Dans le monde entier, le spectacle offert par la CAF suscite de l’étonnement, des critiques et des moqueries. Beaucoup ne comprennent pas comment l’instance a pu attendre deux mois pour priver le Sénégal de son sacre à la CAN 2025 pour finalement le décerner au Maroc. Dans ce contexte étrange, les Sénégalais revendiquent toujours leur statut de champions d’Afrique, tandis que Bertrand Latour constate la discrétion des Lions de l’Atlas dans les médias et sur les réseaux sociaux.

« Peut-être que les Marocains retrouveront rapidement l'usage de leur téléphone… Je ne sais pas, je l'espère, a ironisé le journaliste du Canal Football Club. En tout cas, leur silence dit qu'ils ne sont pas très à l'aise avec la décision qui a été prise puisque vous le voyez, il y a eu de grandes scènes de joie dans leur pays et ils sont Marocains… Ils n'ont peut-être plus le téléphone ou la zone de presse activés, mais en tout cas je pense qu'ils ont quand même internet et ils voient bien que ce trophée n'a pas été beaucoup accepté partout ailleurs dans le monde. Donc vous pouvez difficilement vous pavaner d'un titre que personne ne comprend. »

« Et en plus de ça, l'émotion de remporter un titre, de monter les marches ou de le recevoir sur la pelouse, vous ne la ressentez pas puisque ça arrive deux mois plus tard, a ajouté Bertrand Latour. Je pense que celui qui a le mieux résumé cela, il est du bon côté pour le moment, c'est Moussa Niakhaté. Il dit que c'est l'Afrique qui a perdu. C'est la triste réalité et c'est dommage parce que c'est un continent qui mérite mieux. Il y avait vraiment une effervescence, tout le monde attendait ce moment, c'était très bien organisé et c'est terrible qu'à la fin ça se passe comme ça. » Si les Marocains restent mesurés, c’est peut-être aussi parce qu’ils savent que le Tribunal Arbitral du Sport peut provoquer un nouveau rebondissement.