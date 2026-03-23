La CAN de la honte, les Marocains se font discrets

Bravo à lui ; - 10 entraineurs fumés ( dont 3 sur la même saison) - 3 ds - 200 mouvements de joueurs - une place de 8e de L1 - bazardé en cours de saison - tondu par son directeur du foot - 0 titre Football manager pour les nuls
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire ... Gardons la date et allons leur mettre la raclée du siècle.
Normal, comme Strasbourg, ils ont un effectif pensé et préparé pour cela. Et pui quoi encore
Moi je propose on conserve la date telle que prévue et on va sur place leur mettre la raclée de leur vie, point.
Mais quel honte ce club de chouineuse. Même Aulas continue à chouiner alors qu'il à perdu pour les municipales..... Sans pognon,ça marche moins bien Hein
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Comment expliquer le silence des Marocains 🤔 ? Bertrand Latour réagit à la décision de la CAF et à la non-réaction des joueurs marocains 🇲🇦