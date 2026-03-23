OL : Exclu, l'adjoint de Fonseca a utilisé sa propre VAR

Ce dimanche, l’OL a été surpris par Monaco en Ligue 1. Une défaite qui a beaucoup frustré dans le Rhône, à commencer par l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel.

L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus du tout en cette fin de saison. Les Gones de Paulo Fonseca pourraient bien finir par tout perdre. Déjà éliminés de la Coupe de France et de la Ligue Europa, les Rhodaniens sont désormais proches de sortir du top 4 de la Ligue 1. L’ OL ne veut pas tout gâcher, mais devra vite se reprendre.

Lors de la prochaine rencontre face à Angers, après la trêve, les pensionnaires du Groupama Stadium devront faire sans Jorge Maciel, qui a écopé d’un carton rouge face à Monaco, et ce pour une raison assez insolite.

Un débordement évitable

Comme rapporté ces dernières heures par Olympique et Lyonnais, l’adjoint de Fonseca a en effet reçu un carton rouge après avoir montré les images de l’action du penalty accordé à Monaco au quatrième arbitre. Selon l’entraîneur, une faute de Denis Zakaria sur Endrick avait précédemment été commise. Maciel a donc pris les devants pour se plaindre auprès du quatrième arbitre en lui montrant ses propres images, ce qui a été signalé à François Letexier, qui a décidé de l’exclure.

Après la rencontre, Paulo Fonseca est revenu sur cet épisode, indiquant : « J'ai essayé d'être calme dans ma zone technique, j'ai parlé avec le quatrième arbitre d'une autre situation. À ce moment, mon adjoint a fait une chose qu'il ne pouvait pas faire, qui est de montrer les images à l'arbitre. Cela a donné le carton rouge, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pris un jaune de mon côté ».

L’OL traverse en tout cas une période délicate, et des résultats positifs sont vivement attendus par les supporters et les observateurs du club. La lutte pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions est plus serrée que jamais, et chaque point comptera.