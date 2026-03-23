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Jorge Maciel

OL : Exclu, l'adjoint de Fonseca a utilisé sa propre VAR

OL23 mars , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche, l’OL a été surpris par Monaco en Ligue 1. Une défaite qui a beaucoup frustré dans le Rhône, à commencer par l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel.
L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus du tout en cette fin de saison. Les Gones de Paulo Fonseca pourraient bien finir par tout perdre. Déjà éliminés de la Coupe de France et de la Ligue Europa, les Rhodaniens sont désormais proches de sortir du top 4 de la Ligue 1. L’OL ne veut pas tout gâcher, mais devra vite se reprendre.
Lors de la prochaine rencontre face à Angers, après la trêve, les pensionnaires du Groupama Stadium devront faire sans Jorge Maciel, qui a écopé d’un carton rouge face à Monaco, et ce pour une raison assez insolite.

Un débordement évitable 

Comme rapporté ces dernières heures par Olympique et Lyonnais, l’adjoint de Fonseca a en effet reçu un carton rouge après avoir montré les images de l’action du penalty accordé à Monaco au quatrième arbitre. Selon l’entraîneur, une faute de Denis Zakaria sur Endrick avait précédemment été commise. Maciel a donc pris les devants pour se plaindre auprès du quatrième arbitre en lui montrant ses propres images, ce qui a été signalé à François Letexier, qui a décidé de l’exclure.

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Après la rencontre, Paulo Fonseca est revenu sur cet épisode, indiquant : « J'ai essayé d'être calme dans ma zone technique, j'ai parlé avec le quatrième arbitre d'une autre situation. À ce moment, mon adjoint a fait une chose qu'il ne pouvait pas faire, qui est de montrer les images à l'arbitre. Cela a donné le carton rouge, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pris un jaune de mon côté ».
L’OL traverse en tout cas une période délicate, et des résultats positifs sont vivement attendus par les supporters et les observateurs du club. La lutte pour les places qualificatives à la prochaine Ligue des champions est plus serrée que jamais, et chaque point comptera.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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