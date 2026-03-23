OL : Exclu, l'adjoint de Fonseca a utilisé sa propre VAR

Toi t’as encore une fois rien compris, je me demande à quel point tu te sens « Lucide » ?
Corrupchionne 🤣
Bravo à lui ; - 10 entraineurs fumés ( dont 3 sur la même saison) - 3 ds - 200 mouvements de joueurs - une place de 8e de L1 - bazardé en cours de saison - tondu par son directeur du foot - 0 titre Football manager pour les nuls
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire ... Gardons la date et allons leur mettre la raclée du siècle.
Normal, comme Strasbourg, ils ont un effectif pensé et préparé pour cela. Et pui quoi encore
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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