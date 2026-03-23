OL : Endrick traité de Simplet, Riolo va loin

Daniel Riolo adore donner des surnoms aux footballeurs qu'il n'apprécie. Après Bambi Barcola, c'est désormais Endrick qui hérite du surnom de Simplet.

Passeur décisif sur le but de Pavel Sulc, dimanche contre l'AS Monaco, Endrick a même eu une balle pour égaliser en toute fin de match, mais il a raté l'occasion qui s'offrait à lui. L'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid lors du récent mercato d'hiver connaît un vrai coup de moins bien, et du côté de l'Olympique Lyonnais on espère que son départ vers la Seleçao va le rebooster pour la suite et la fin de la saison. Mais, s'exprimant au sujet d'Endrick, Daniel Riolo est d'une férocité absolue. Le journaliste de RMC se lance dans une comparaison brutale entre l'avant-centre brésilien et Maghnes Akliouche, son concurrent monégasque.

Endrick se fait démolir

Pour Daniel Riolo, il y a un vrai souci avec l'attaquant brésilien de 19 ans. « Quand je vois Endrick, je vois un joueur avec un QI extrêmement limité. Il a un regard qui m'inspire pas. C'est Simplet. Tu vois Akliouche, tu regardes ses yeux, tu vois un gamin qui a l'air plutôt intelligent. Tu le vois sur le terrain. Tu peux lui parler longtemps à Endrick, je suis pas sûr qu'il comprendra. Je ne sais pas si c'est ce genre de joueur que je veux », a expliqué le journaliste de l'After Foot. Pour Endrick, la plus belle réponse ne pourra se faire que sur les terrains de football, et pourquoi pas contre la France, lors du match amical prévu ce jeudi, ou lors des prochains matchs de l'Olympique Lyonnais.

Ce qui est certain, c'est que cette analyse fait du bruit chez les supporters de l'OL. « La dinguerie quand même de traiter d'abruti un gamin de 19 ans qui a encore tout le temps de progresser... », constate Tom Barker, qui résume avec courtoisie ce que pensent pas mal de fans de l'Olympique Lyonnais.