Endrick avec l'Olympique Lyonnais
Endrick avec l'Olympique Lyonnais

OL : Endrick traité de Simplet, Riolo va loin

OL23 mars , 20:00
parClaude Dautel
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Daniel Riolo adore donner des surnoms aux footballeurs qu'il n'apprécie. Après Bambi Barcola, c'est désormais Endrick qui hérite du surnom de Simplet.
Passeur décisif sur le but de Pavel Sulc, dimanche contre l'AS Monaco, Endrick a même eu une balle pour égaliser en toute fin de match, mais il a raté l'occasion qui s'offrait à lui. L'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid lors du récent mercato d'hiver connaît un vrai coup de moins bien, et du côté de l'Olympique Lyonnais on espère que son départ vers la Seleçao va le rebooster pour la suite et la fin de la saison. Mais, s'exprimant au sujet d'Endrick, Daniel Riolo est d'une férocité absolue. Le journaliste de RMC se lance dans une comparaison brutale entre l'avant-centre brésilien et Maghnes Akliouche, son concurrent monégasque.

Endrick se fait démolir

Pour Daniel Riolo, il y a un vrai souci avec l'attaquant brésilien de 19 ans. « Quand je vois Endrick, je vois un joueur avec un QI extrêmement limité. Il a un regard qui m'inspire pas. C'est Simplet. Tu vois Akliouche, tu regardes ses yeux, tu vois un gamin qui a l'air plutôt intelligent. Tu le vois sur le terrain. Tu peux lui parler longtemps à Endrick, je suis pas sûr qu'il comprendra. Je ne sais pas si c'est ce genre de joueur que je veux », a expliqué le journaliste de l'After Foot. Pour Endrick, la plus belle réponse ne pourra se faire que sur les terrains de football, et pourquoi pas contre la France, lors du match amical prévu ce jeudi, ou lors des prochains matchs de l'Olympique Lyonnais.
Ce qui est certain, c'est que cette analyse fait du bruit chez les supporters de l'OL. « La dinguerie quand même de traiter d'abruti un gamin de 19 ans qui a encore tout le temps de progresser... », constate Tom Barker, qui résume avec courtoisie ce que pensent pas mal de fans de l'Olympique Lyonnais.
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19 ans qui arrive dans un nouveau pays une nouvelle langue un schema tactique qu'on peine des fois tous a comprendre ... son niveau d'etude ne doit pas etre enorme certes mais il ne faut pas oublier qu'il a voulu devenir joueur de foot pour sortir sa famille de la misere ... On vient pas tous du centre de formation de monaco ..... et le joueur de monaco a quand meme 24 ans la maturité est forcement differente

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Riolo a le droit de ne pas aimer le football pratiqué par Endrick - moi-même il m'exaspère souvent, mais ses remarques racistes, répétées, le concernant, ainsi que tous les joueurs brésiliens, sont immondes. Endrick vient d'une famille très pauvre, ou manger convenablement était un souci. Il a dû faire preuve d'une force de caractère énorme pour arriver où il est. Il n'a pas eu la chance de faire des études, de bénéficier du même environnement qu'un Akliouche, mais cela ne justifie en aucun les jugements de Riolo à son égard. Tous ses coéquipiers disent que c'est un mec sympa, adorable dans un vestiaire. Il y a un très bon portrait de lui fait par L1+. Est-ce qu'au moins Riolo a pris la peine de le regarder ou il se contente d'un délit de faciès ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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