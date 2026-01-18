CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Ce dimanche, le Maroc et le Sénégal s'affrontent en finale de la CAN. Ces deux pays majeurs du continent africain bénéficient d'une forte communauté en France. Néanmoins, aucune d'entre elles ne pourra célébrer une victoire sur les Champs-Elysées.

Si la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas la meilleure compétition sur le plan sportif, elle est sans doute la plus passionnée à l'heure actuelle. Le tournoi 2025 a été le sujet d'oppositions tendues entre supporters sur les réseaux sociaux avec des polémiques diverses. La finale ne devrait pas y échapper puisqu'elle oppose le Maroc et le Sénégal. Deux belles équipes mais surtout deux grandes communautés en France. Une affiche qui effraye les autorités. La préfecture de police de Paris a décidé d'interdire tout rassemblement sur les Champs-Elysées ce dimanche soir.

Une fête gâchée à Paris ?

Une décision similaire à celle de mercredi soir pour les demi-finales. Toutefois, c'est une anomalie alors que la plus grande avenue du monde est souvent le théâtre des célébrations footballistiques. Adjoint chargé du tourisme et de la vie nocturne à la mairie de Paris, Frédéric Hocquard s'est indigné de cet arrêté dans Le Parisien.

« Je m’étonne qu’on ne puisse pas venir célébrer un match de foot quand on est supporter d’une équipe de la CAN. C’est une tradition, de faire la fête sur les Champs après un match. D’autant que 45 joueurs participants à la CAN sont nés en Île-de-France, le plus gros contingent au monde. [...] Si les gens mettent le bazar, c’est autre chose de leur mettre une amende. Si l’idée est dire qu’à chaque fois qu’on fait la fête et qu’il y a des débordements, et qu’on arrête de pouvoir faire la fête, c’est embêtant », a t-il expliqué auprès du quotidien francilien.

Surtout, l'élu écologiste juge cette décision rare comme discriminante pour les Marocains et les Sénégalais de Paris. « Quant à la CAN, peut-être considère-t-on les supporters du Sénégal ou du Maroc comme des supporters plus bruyants ? Ce sont des habitants de Paris et de l’Île-de-France comme les autres. On ne fait pas de tri en fonction de cela », a t-il lâché. Reste à voir si l'arrêté sera vraiment respecté puisque des fans marocains s'étaient quand même donné rendez-vous sur la célèbre avenue parisienne après la demi-finale contre le Nigeria.