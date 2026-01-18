ICONSPORT_282766_0081

CAN 2025 : Penalty pour le Maroc, le Sénégal arrête de jouer

CAN 202518 janv. , 22:08
parAlexis Rose
Scène complètement folle en finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal ce dimanche soir à Rabat !
Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers la prolongation après un match animé mais sans but, Monsieur Ndala a désigné le point de penalty au bout du temps additionnel pour une faute de Diouf sur Diaz après un corner (90e+7). Une sanction qui n’a pas du tout plu aux Sénégalais, qui n’acceptent pas la décision, surtout que l'arbitre avait juste avant refusé un but à Ismaïla Sarr pour une faute pas si évidente que cela de Seck sur Hakimi.
Fou de rage après ces deux décisions litigieuses, l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse, pendant que Walid Regragui, le coach du Maroc, a tout fait pour que le penalty soit tiré. Finalement, sous la pression de Sadio Mané, le Sénéral est revenu sur le terrain, et Brahim Diaz a raté son penalty (90e+24). La finale se jouera donc en prolongation ou aux tirs au but après cet énorme imbroglio.
