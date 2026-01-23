CAN 2025 : Le Maroc fait la paix avec le Sénégal

Après une finale de Coupe d’Afrique des Nations achevée sous une certaine tension, le temps est à l’apaisement. Le roi du Maroc Mohamed VI a fait part dans un communiqué ce jeudi de sa confiance pour retrouver « la fraternité interafricaine ».

Dimanche dernier, le Sénégal est venu à bout du Maroc lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au bout de la prolongation (1-0). Une rencontre marquée par un pénalty sifflée en fin de rencontre suscitant l’indignation des Sénégalais à la suite d’un but refusé. Après être rentrés aux vestiaires, les Lions de la Teranga sont revenus sur le terrain pour poursuivre la rencontre. En tribune, des supporters sénégalais ont tenté d’envahir la pelouse du stade du Prince Moulay Abdellah. Des jets de projectiles ont été signalés dans les tribunes, notamment une chaise. Le procès de supporters sénégalais aura lieu la semaine prochaine. Mais désormais, les deux pays souhaitent une baisse des tensions.

Le roi du Maroc appelle à l’apaisement

Ce jeudi, le roi du Maroc Mohamed VI a communiqué sur l’événement. « Aussi, et même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le Royaume semble avoir été tristement entachée par l’épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal au cours desquelles de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits, il n’en demeure pas moins qu’une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine, » explique notamment le roi avant de souligner la fierté concernant l’organisation de cette CAN 2025.

« Le Maroc reste fier d’avoir offert, sur sa terre, un mois de joie populaire et d’émotion sportive, et d’avoir contribué au rayonnement de l’Afrique et de son football. » De son côté, le Sénégal a également appelé à l’apaisement par le biais d’une prise de parole du premier ministre Ousmane Sonko, ce mercredi.