CAN 2025 : Le Maroc fait la paix avec le Sénégal

C'est faux, il l'a dit lui même
Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause
MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.
Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.
Ne pas y croire serait une connerie.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🔴Communiqué du Cabinet Royal "A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, accueillie avec ferveur par le Royaume du Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, tient à exprimer Ses remerciements à