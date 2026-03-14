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Lorient-Lens : Les Lensois floués par une erreur d'arbitrage ?

Ligue 114 mars , 17:40
parCorentin Facy
0
Début de match compliqué pour le RC Lens sur la pelouse de Lorient. Après 40 minutes, ce sont les Merlus qui sont en train de créer la surprise en menant 1-0 grâce à un but de Bamba Dieng.
Une réalisation validée par la VAR, malgré un échange avec l'arbitre du match Thomas Leonard. De quoi surprendre certains observateurs et notamment Walid Acherchour. Car pour le chroniqueur de RMC et du Winamax FC, il y avait clairement une pousette puis une main lorientaise juste avant le but du Sénégalais passé par l'OM. « Je vois un ascenseur et une main non avant le but de Dieng ? » s'est notamment interrogé notre confrère sur X.
Une question à laquelle les supporters lensois répondent évidemment de manière positive. Pour eux, le but n'aurait pas dû être accordé par l'arbitre du match. Les Lensois vont maintenant devoir cravacher s'ils veulent virtuellement prendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG, qui ne joue pas ce week-end en raison du report de son match face à Nantes au mois d'avril.

Ligue 1

14 mars 2026 à 17:00
Lorient
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng18'Aiyegun65'
2
1
Live75'
Lens
Édouard48'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
73
ENTRE
A. Bermont
LensLens
SORT
A. Sima
LensLens
Remplacement
73
ENTRE
A. Bulatović
LensLens
SORT
A. Thomasson
LensLens
Carton jaune
71
P. Ganiou
LensLens
Remplacement
68
ENTRE
A. Haidara
LensLens
SORT
N. Čelik
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
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Derniers commentaires

PSG : Sébastien Tarrago détruit encore Paris

sale bat**d et leur premier but c'est pas limite une offrande?Nico Anelka a pas du aller assez fort pour te tarter

L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

La main aller pas dans la direction du ballon pour l arrêter

Le Real contacte une star du PSG, ce n'est pas Vitinha

Le Real depuis l'été 2025... tentative de recrutement sur : Pacho Hakimi Nuno Mendes Vitinha Ruiz Doué Et maintenant Neves... 😂

L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

Les ordres de la VAR sont surement les mêmes qu'au rugby , n'arrêter le match quand cas d'erreur manifaite de l'arbitre

L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

T inquiète la var a visionner les images, même sans être appelé par l arbitre ,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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