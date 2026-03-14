Lorient-Lens : Les Lensois floués par une erreur d'arbitrage ?

Début de match compliqué pour le RC Lens sur la pelouse de Lorient. Après 40 minutes, ce sont les Merlus qui sont en train de créer la surprise en menant 1-0 grâce à un but de Bamba Dieng.

Une réalisation validée par la VAR, malgré un échange avec l'arbitre du match Thomas Leonard. De quoi surprendre certains observateurs et notamment Walid Acherchour. Car pour le chroniqueur de RMC et du Winamax FC, il y avait clairement une pousette puis une main lorientaise juste avant le but du Sénégalais passé par l'OM. « Je vois un ascenseur et une main non avant le but de Dieng ? » s'est notamment interrogé notre confrère sur X.

Une question à laquelle les supporters lensois répondent évidemment de manière positive. Pour eux, le but n'aurait pas dû être accordé par l'arbitre du match. Les Lensois vont maintenant devoir cravacher s'ils veulent virtuellement prendre la tête de la Ligue 1 devant le PSG, qui ne joue pas ce week-end en raison du report de son match face à Nantes au mois d'avril.