PFC : Grâce au PSG, Kombouaré peut partir serein

Nommé entraîneur du Paris FC en février dernier, Antoine Kombouaré sera automatiquement prolongé en cas de maintien en Ligue 1. Mais le technicien n’écarte pas l’hypothèse d’une séparation à l'amiable.

Sauf catastrophe, le Paris FC va terminer la saison avec des sentiments contrastés. Le promu n’a pas obtenu les résultats espérés en début de saison, notamment à cause d’un recrutement peu efficace. Il n’empêche que le club francilien devrait bien décrocher son maintien dans l’élite. L’actuel 13e de Ligue 1 compte sept points de plus et un match en retard par rapport au barragiste Auxerre. De quoi rassurer la direction et l’entraîneur Antoine Kombouaré dont le contrat jusqu’en juin sera automatiquement prolongé en cas de maintien.

« Oui mais ça sera au feeling des deux côtés, a tempéré le successeur de Stéphane Gilli dans L’Equipe. Avec l'actionnaire, avec lequel il y a du respect et de l'estime mutuelle, on s'est dit qu'on ferait le point en fin de saison. S'ils sentent qu'il faut trouver quelque chose de différent, il n'y a aucun souci. Moi aussi, je peux dire merci et au revoir. J'ai envie de bosser, de m'amuser et de continuer à entraîner. J'ai envie de sentir la confiance des gens. Si ce n'est plus le cas, je ne leur en tiendrai pas rigueur. »

Kombouaré vacciné par le PSG

« Sans partir fâché ? Non, jamais, a-t-il assuré. Tu peux te fâcher comme dans une famille. On peut ne pas être d'accord sur le travail mais on se réconcilie toujours. Si je pars, je dis merci de m'avoir donné du boulot et puis allez, bon vent à vous. Je ne vais pas revenir sur ma carrière mais j'ai été viré du PSG en étant premier. Il ne faut pas essayer de comprendre parce que si tu essaies, tu deviens fou. Donc, tu dis, c'est le milieu dans lequel je suis. Je prends mon argent, je travaille. Une fois que c'est fini, je serre la main et je regarde devant surtout. » Malgré l’avance au classement, l’avenir du Kanak au Paris FC n’est pas garanti.