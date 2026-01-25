CAN 2025 : La victoire du Sénégal provoque une embrouille surréaliste

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations est terminée depuis une dizaine de jours, les différents protagonistes rentrent dans leurs clubs. Certains joueurs sénégalais ont reçu des hommages sur les différentes pelouses. En Espagne, une polémique a eu lieu autour de Pathé Ciss et du Rayo Vallecano.

Le Sénégal est devenu le 18 janvier dernier le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en battant le Maroc au bout de la prolongation (1-0). Par la suite, les joueurs des Lions de la Teranga ont reçu pour certains des hommages et des célébrations pour fêter la victoire de la part des différents clubs. En Espagne, le Rayo Vallecano n’avait de son côté pas organisé de célébration particulière pour son joueur Pathé Ciss. Ni à l'entrainement, ni avant le match de son retour contre Osasuna. Une décision qui n’a pas plu au joueur concerné.

Pathé Ciss furieux

Sur X (anciennement Twitter), le joueur a republié le post d’un fan insultant le club espagnol. « Le Rayo Vallecano n'est pas une équipe où les champions continentaux sont légion. Aujourd'hui, ils avaient une occasion fabuleuse de rendre hommage à Pathé Ciss, vainqueur de la CAN, et ils n'ont même pas eu cette putain de petite attention. Quel club de merde ! » explique le post virulent repartagé par Pathé Ciss.

Une polémique a commencé à prendre de l’ampleur en Espagne et le club du Rayo Vallecano a répondu à travers un communiqué. « L'hommage à notre joueur Pathé Ciss n'a pas eu lieu hier, car il a été jugé inapproprié d'organiser une quelconque célébration lors d'une journée de deuil au cours de laquelle l'équipe a porté un brassard noir et observé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans les tragiques accidents ferroviaires d'Adamuz et de Gelida, » écrit le club avant de préciser qu’un hommage à son champion d’Afrique aura lieu le 7 février prochain contre Ovideo.