CAN 2025 : Gims oublie le Congo avec le Maroc

CAN 202509 janv. , 18:50
parCorentin Facy
Présent en tribunes pour soutenir le Congo face à l’Algérie mardi, le chanteur Gims n’a pu que constater l’élimination de son équipe.
Né au Congo, le chanteur Gims était le premier supporter de Chancel Mbemba et de ses coéquipiers mardi lors du huitième de finale face à l’Algérie. Présent en tribunes au côté de son frère Dadju, celui qui a rempli cinq fois Paris La Défense Arena fin décembre est ressorti du stade avec beaucoup de frustration et de déception, le Congo s’étant incliné au bout du temps additionnel face aux Fennecs. Mais alors qu’il a prolongé son séjour au Maroc pour se produire lors de plusieurs shows, Gims a fait une annonce qui va réjouir les supporters des Lions de l’Atlas.
Celui qui habite une partie de l’année à Marrakech a promis de soutenir le Maroc pour la suite de la compétition. « Le Congo étant disqualifié (éliminé, NDLR) malheureusement, je vais supporter mon pays de coeur, celui qui m'a accueilli ici depuis très longtemps, celui qui m'a fait sortir de chez moi alors qu'il n'y avait rien du tout... Dima Maghrib » a lancé Gims à la fin de son show à la fan zone de Rabat en cette fin de semaine.

« On est fiers des Léopards, bravo à toute la communauté congolaise, on est allés au bout, c'était un match magnifique et pas évident (...) C'était un moment magique, j'étais content d'être là. C'est le sport qui gagne, on a tous été réunis, tout s'est bien passé c'est l'essentiel. Maintenant il y a une qualification pour le Mondial à aller chercher, ce n'est pas fini on reviendra plus fort » avait confié le chanteur à RMC à la sortie du match entre le Congo et l’Algérie. Il n’y a plus qu’à espérer que le chanteur ne sera pas déçu une seconde fois ce vendredi soir à l’issue du quart de finale entre le Maroc et le Cameroun.
Derniers commentaires

OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia

M etonne le mec ouvre toujours sa bouche pour recevoir son jus....une honte. Je suis anti marseillais mais j en suis devenu a avoir de la peine pour les anciens supporters de Marseille...c est grave...les pauvres ...et zobi qui pleure pour un trophée des champions....🙄🙄🙄bien triste. Ce club est devenu comme st Étienne Reims etc ...aucun présent aucun futur... triste.

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

vive la democratie ^^

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

Pas que le sport, la liberté tout cours...

OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia

Tu en es une TRES grosse, toi

Ciblé par le PSG, Riolo dénonce un cyberharcèlement

Le gars s imagine que les autorités auraient laissées des milliers de supporters Parisiens et Marseillais se rencontrer ds un stade en France pour un trophee des champions, quelle utopie ...

