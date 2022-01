CAN : Faux hôtel, grève, fiesta et Covid, le Gabon fait le buzz

Partis pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations du côté de Dubaï, le Gabon s’offre un bad buzz et des cas de Covid.

Les joueurs gabonais se sont retrouvés à Dubaï ces derniers jours, afin de faire un stage de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations. Les premiers échos de ce stage laissent à penser que le football n’était peut-être pas la première priorité de certains joueurs. Le départ pour le Cameroun prévu mercredi avait déjà été retardé, les joueurs refusant d’embarquer dans l’avion pour Yaoundé en raison de discussions avec leurs dirigeants sur les primes. De longues tractations s’en sont suivies, pour finalement parvenir à un accord. Ce jeudi matin, les Panthères sont ainsi arrivées à Yaoundé en vue de leur premier match, lundi prochain face aux Comores.

🚨 | Pierre-Emerick Aubameyang has tested positive for COVID-19 upon arriving for the Africa Cup of Nations after a video emerged of him partying in Dubai.#Auba #Gabon🇬🇦 pic.twitter.com/YUmDbvhi0Z