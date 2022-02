CAN : Cameroun-Egypte, le calvaire de Pierre Ménès

Dans : CAN 2022.

Par Guillaume Conte

La finale de la CAN 2022 opposera donc l’Egypte au Sénégal, pour un choc entre les coéquipiers de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah.

Un joli clin d’oeil pour cette affiche qui fait saliver le football africain, même si cette Coupe d’Afrique aura du mal à rester dans la légende vus les incidents et le niveau de jeu pratiqué. Ce fut par exemple le cas ce jeudi soir avec la demi-finale entre l’Egypte et le Cameroun, où il ne s’est quasiment rien passé pendant 120 minutes, pour déboucher sur un 0-0 qui a mis au supplice Pierre Ménès. Dans sa chronique vidéo sur son site, le consultant a eu toutes les peines du monde à trouver le moindre motif de satisfaction sur cette rencontre qui lui a semblé clairement interminable.

Même pas un match de foot ?

« Ouf, c’est fini. J’en ai vu des matchs de foot odieux, mais ce Cameroun-Egypte… Pour être tout à fait franc, je ne m’attendais pas à autre chose qu’un 0-0 et des tirs au but. Malheureusement, cette 2e demi-finale a accouché d’une rencontre insipide au possible. Et ce sont les Pharaons qui défieront les Lions de la Teranga en finale. Cela a été long. Tellement long. Si le jeu de l’Egypte est sordide, ils sont quand même bien organisés sur le plan défensif. Les gens neutres n’avaient même pas envie de voir un bon match de foot, mais juste un match de foot. C’était un concours du joueur qui restait le plus souvent à terre. Il n’y a eu aucun moment de plaisir à retirer de ce match, c’est d’une grande tristesse », a souligné l’ancien de Canal+, qui espère certainement un peu plus de vie dans la finale de dimanche. Néanmoins, dans cette compétition, l’enjeu semble littéralement prendre le dessus sur le jeu, l’état des terrains et la chaleur au Cameroun n’aidant pas non plus à favoriser le spectacle et le rythme des rencontres.