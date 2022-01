CAN 2022 : 40 blessés et 8 morts autour du stade d'Olembe

Dans : CAN 2022.

Par Guillaume Conte

Les premières images ou vidéos parues sur les réseaux sociaux faisaient froid dans le dos, et cela a été confirmé par les autorités et les services de presse locaux.

Un gros mouvement de foule a eu lieu avant le match entre le Cameroun et les Comores, ce lundi soir aux abords du stade d’Olembe, causant plusieurs dizaines de blessés et au moins 8 morts. Le gouvernement de la région a confirmé le premier bilan, malheureusement provisoire alors que l’entrée au stade a été le théâtre d’un gros mouvement de foule au niveau des grilles. La télévision camerounaise a confirmé les 8 premiers décès, et évoque aussi d'autres personnes en grande difficulté.